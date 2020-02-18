Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі

18 лютого в Україні поступово почне знижуватись температура повітря, а у кількох областях пройдуть опади у вигляді дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

18 лютого, у вівторок, майже по всій країні переважатиме суха погода, однак місцями можливі дощі. Температура відчутно не зміниться, але вже до кінця тижня похолоднішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів. Дощі найбільш ймовірні в західній частині, може трохи поділяться вологою з Вінницькою, Чернігівською та Житомирською областями. Вітер буде з заходу та південного заходу, спокійніший, ніж сьогодні, помірний. У Києві вівторок очікується теплим, +8+10 градусів, суттєві опади – навряд", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 лютого у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +7+9

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +9+11

Одеса +8+10

Херсон +8+10

Сімферополь +8+10

Полтава +6+8

Суми +6+8

Харків +5+7

Дніпро +6+8

Запоріжжя +8+10

Донецьк +5+7

Луганськ +5+7

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