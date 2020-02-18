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Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

18 лютого в Україні поступово почне знижуватись температура повітря, а у кількох областях пройдуть опади у вигляді дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

18 лютого, у вівторок, майже по всій країні переважатиме суха погода, однак місцями можливі дощі. Температура відчутно не зміниться, але вже до кінця тижня похолоднішає. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів. Дощі найбільш ймовірні в західній частині, може трохи поділяться вологою з Вінницькою, Чернігівською та Житомирською областями. Вітер буде з заходу та південного заходу, спокійніший, ніж сьогодні, помірний. У Києві вівторок очікується теплим, +8+10 градусів, суттєві опади навряд", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 лютого у містах України:

Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі - фото 386632
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +8+10
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +6+8
  • Суми +6+8
  • Харків +5+7
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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