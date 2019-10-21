Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Рятувальники оголосили попередження для водіїв

  • 18
Погіршення видимості на дорогах - фото 1
Погіршення видимості на дорогах

У ДСНС звернулись до українців із попередженням про погіршення видимості на дорогах упродовж 21 жовтня. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про складну ситуацію на дорогах країни через ранкові серпанки 21 жовтня, у понеділок.

І ще: Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами

"За прогнозами УкрГідрометценту, у найближчу годину з утриманням в першій половині дня 21 жовтня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що 21 жовтня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, вдень очікується до +17+24. А вже з 24 жовтня частину країни накриють дощі та похолодання.

Ранковий туман відчутно погіршить видимість на дорогах - фото 362757
Ранковий туман відчутно погіршить видимість на дорогах

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5662
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 541
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1834527
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події