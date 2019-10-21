Рятувальники оголосили попередження для водіїв

У ДСНС звернулись до українців із попередженням про погіршення видимості на дорогах упродовж 21 жовтня. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про складну ситуацію на дорогах країни через ранкові серпанки 21 жовтня, у понеділок.

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"За прогнозами УкрГідрометценту, у найближчу годину з утриманням в першій половині дня 21 жовтня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що 21 жовтня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, вдень очікується до +17+24. А вже з 24 жовтня частину країни накриють дощі та похолодання.

Ранковий туман відчутно погіршить видимість на дорогах

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