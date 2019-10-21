Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами

21 жовтня в Україні все ще затримається бабине літо, тому буде доволі сонячно та тепло. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 жовтня, у понеділок, по всій країні переважатиме ідеальна осіння погода: без опадів та з теплом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки. У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень близько +20 градусів", – поділилась вона. Діденко також додала, що до кінця тижня можна не перейматись про дощі майже всюди, окрім Харківщини та Сумщини, де 24 жовтня можлива волога погода. Також у другій половині тижня прийде незначне похолодання.

Прогноз погоди на 21 жовтня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +20+21

Рівне +19+21

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +18+20

Черкаси +19+21

Миколаїв +17+19

Одеса +14+16

Херсон +18+20

Полтава +18+20

Суми +17+19

Харків +18+20

Дніпро +19+21

Запоріжжя +19+21

Донецьк +17+19

Луганськ +19+21

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