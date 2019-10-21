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Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами

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Яка погода сьогодні - фото 1
Яка погода сьогодні

21 жовтня в Україні все ще затримається бабине літо, тому буде доволі сонячно та тепло. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

21 жовтня, у понеділок, по всій країні переважатиме ідеальна осіння погода: без опадів та з теплом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Але атмосфері своє робить 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки. У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень близько +20 градусів", – поділилась вона. Діденко також додала, що до кінця тижня можна не перейматись про дощі майже всюди, окрім Харківщини та Сумщини, де 24 жовтня можлива волога погода. Також у другій половині тижня прийде незначне похолодання.

Прогноз погоди на 21 жовтня у містах України:

Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами - фото 362727
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +20+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +14+16
  • Херсон +18+20
  • Полтава +18+20
  • Суми +17+19
  • Харків +18+20
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +19+21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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