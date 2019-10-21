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Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
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21 жовтня в Україні все ще затримається бабине літо, тому буде доволі сонячно та тепло. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
21 жовтня, у понеділок, по всій країні переважатиме ідеальна осіння погода: без опадів та з теплом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки. У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень близько +20 градусів", – поділилась вона. Діденко також додала, що до кінця тижня можна не перейматись про дощі майже всюди, окрім Харківщини та Сумщини, де 24 жовтня можлива волога погода. Також у другій половині тижня прийде незначне похолодання.
Прогноз погоди на 21 жовтня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +21+23
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +20+21
- Рівне +19+21
- Луцьк +20+22
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +19+21
- Житомир +19+21
- Чернігів +18+20
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +17+19
- Одеса +14+16
- Херсон +18+20
- Полтава +18+20
- Суми +17+19
- Харків +18+20
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +17+19
- Луганськ +19+21
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