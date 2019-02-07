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Рятувальники оголосили попередження для водіїв

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Погіршення ситуації на дорогах - фото 1
Погіршення ситуації на дорогах

У ДСНС попередили про погіршення ситуації на дорогах майже у всіх областях України. Водіям варто бути обережними на автошляхах!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки різкої зміни погоди в країні.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого

"За даними УкрГідрометцентру, протягом 7 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

У Києві та на Київщині 7 лютого також дороги скує ожеледиця. До того ж, на Закарпатті втримається висока значна небезпека сходження лавин третього рівня. В гірських районах можливий зсув снігу на автошляхи, що ще більше ускладнить можливість безпечного проїзду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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