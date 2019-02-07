Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого

Погода на сьогодні 7 лютого в Україні

7 лютого в Україні втримається холод та нічні заморозки, а антициклон забезпечить суху та сонячну погоду.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 лютого, у четвер, в країні очікується холодна та суха погода без опадів. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1+1. найтепліше буде на заході – до +4+6.

У Києві 7 лютого прогнозується сонячна погода з температурою -1+1. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +4+6

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль -1+1

Рівне +2+4

Луцьк +4+6

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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