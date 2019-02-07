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Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого

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Погода на сьогодні 7 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 7 лютого в Україні

7 лютого в Україні втримається холод та нічні заморозки, а антициклон забезпечить суху та сонячну погоду.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 лютого, у четвер, в країні очікується холодна та суха погода без опадів. Середня температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1+1. найтепліше буде на заході – до +4+6.

У Києві 7 лютого прогнозується сонячна погода з температурою -1+1. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого - фото 305923
  • Ужгород +4+6
  • Львів +4+6
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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