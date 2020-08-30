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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

У ДСНС повідомили про наслідки спекотної погоди у кількох областях країни. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що в останні дні літа у частині країни втримається найвищий рівень небезпеки спалахування пожеж.

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"29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оголосили попередження для українців - фото 422781

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
Заїжджати автомобілем до лісу;
Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
Створювати смітники та спалювати відходи;
Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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