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Погода в Україні 30 серпня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 серпня по всій країні переважатиме сонячна та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 серпня, у неділю, у всіх областях втримається суха та малохмарна погода, а спека повернеться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси. У Києві субота та неділя будуть із сонцем, парасолі не потрібні, лише панамки, темні окуляри, шорти й футболки. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів. У суботу-неділю очікують на активізацію магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі, тому, збираючись кудись поїхати на уїк-енд, прихопіть із собою, хто потребує, щось від голови, артеріального тиску", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:

Погода в Україні 30 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 422765
  • Ужгород +31+33
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +31+33
  • Тернопіль +31+33
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +30+32
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +31+33
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +30+32
  • Суми +30+32
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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