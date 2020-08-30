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Погода в Україні 30 серпня: точний прогноз на сьогодні
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30 серпня по всій країні переважатиме сонячна та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
30 серпня, у неділю, у всіх областях втримається суха та малохмарна погода, а спека повернеться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси. У Києві субота та неділя будуть із сонцем, парасолі не потрібні, лише панамки, темні окуляри, шорти й футболки. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів. У суботу-неділю очікують на активізацію магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі, тому, збираючись кудись поїхати на уїк-енд, прихопіть із собою, хто потребує, щось від голови, артеріального тиску", – додала вона.
Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:
- Ужгород +31+33
- Львів +31+33
- Чернівці +31+33
- Івано-Франківськ +31+33
- Тернопіль +31+33
- Рівне +30+32
- Луцьк +30+32
- Вінниця +31+33
- Хмельницький +31+33
- Житомир +31+33
- Чернігів +30+32
- Черкаси +30+32
- Миколаїв +31+33
- Одеса +28+30
- Херсон +30+32
- Сімферополь +30+32
- Полтава +30+32
- Суми +30+32
- Харків +30+32
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +30+32
- Луганськ +30+32
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