Погода в Україні 30 серпня: точний прогноз на сьогодні

30 серпня по всій країні переважатиме сонячна та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 серпня, у неділю, у всіх областях втримається суха та малохмарна погода, а спека повернеться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси. У Києві субота та неділя будуть із сонцем, парасолі не потрібні, лише панамки, темні окуляри, шорти й футболки. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів. У суботу-неділю очікують на активізацію магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі, тому, збираючись кудись поїхати на уїк-енд, прихопіть із собою, хто потребує, щось від голови, артеріального тиску", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 серпня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +31+33

Тернопіль +31+33

Рівне +30+32

Луцьк +30+32

Вінниця +31+33

Хмельницький +31+33

Житомир +31+33

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Сімферополь +30+32

Полтава +30+32

Суми +30+32

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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