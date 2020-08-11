Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях, а також про наслідки тривалої спеки. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що у більшості областей України очікується погіршення погоди.

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"11 серпня вдень у північних, західних та центральних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий). По Київській області 11 серпня вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, тривала літня спека збільшила ризики появи пожеж на природі. Тому 11 серпня в Україні все ще переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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