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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях, а також про наслідки тривалої спеки. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що у більшості областей України очікується погіршення погоди.

І ще: Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами

"11 серпня вдень у північних, західних та центральних областях грози (І рівень небезпечності, жовтий). По Київській області 11 серпня вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, тривала літня спека збільшила ризики появи пожеж на природі. Тому 11 серпня в Україні все ще переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники оголосили попередження для українців - фото 420067

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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