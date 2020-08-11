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Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 серпня в Україні все ще затримається тепла та сонячна погода, але місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

11 серпня, у вівторок, майже по всій країні очікується спекотна літня погода, але дощі можливі у західних та північних областях, а також у Приазов'ї. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"11 серпня в Україні очікується теплий, до помірної спеки, день, +25+30 градусів. Вітер північного напрямку, 3-8 метрів за секунду. У Києві буде найтепліший день з найближчої перспективи, максимально до +28 градусів, бо вже в середу і впродовж тижня похолодає до +21+24 градусів. У вівторок у столиці можливий періодично дощ з грозою", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 серпня у містах України:

Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами - фото 420021
  • Ужгород +29+31
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +30+32
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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