Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами

11 серпня в Україні все ще затримається тепла та сонячна погода, але місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

11 серпня, у вівторок, майже по всій країні очікується спекотна літня погода, але дощі можливі у західних та північних областях, а також у Приазов'ї. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"11 серпня в Україні очікується теплий, до помірної спеки, день, +25+30 градусів. Вітер північного напрямку, 3-8 метрів за секунду. У Києві буде найтепліший день з найближчої перспективи, максимально до +28 градусів, бо вже в середу і впродовж тижня похолодає до +21+24 градусів. У вівторок у столиці можливий періодично дощ з грозою", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +30+32

Херсон +29+31

Сімферополь +29+31

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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