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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Негода в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у деяких областях, а також про їх наслідки. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 7 липня, у вівторок, частину країни накриють серйозні дощі.

І ще: Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання

"7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі. Вдень по Київській області, у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

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Така негода позначиться і на річках Карпатського регіону, де очікуються підйом рівнів води від 0,2 до 1,5 м з виходом за заплаву.

"На фоні підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) зберігається загроза досягнення відміток початкового затоплення окремих прирічкових госпоб'єктів, будівель. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах; в горах ймовірність утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту", – зазначають рятувальники.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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