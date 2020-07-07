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Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 липня в Україні погоду визначати атмосферний фронт, тому у більшості областей пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

7 липня, у вівторок, майже по всій країні очікуються дощі з сильними зливами, а місцями з шквалами, градом і навіть смерчами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді. Температура повітря. Сильна спека від нас не відстане. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30+38 градусів! На Заході, навпаки, суттєво похолодає, +18+23 градуси. А на Півночі та на Вінниччині передбачається+24+29 градусів", – додала вона.

У Києві 7 липня температура втримається на рівні +29, але можливі сильні дощі з грозами і посилення вітру.

Прогноз погоди на 7 липня у містах України:

Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання - фото 414290
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +34+36
  • Одеса +30+32
  • Херсон +36+38
  • Сімферополь +35+37
  • Полтава +31+33
  • Суми +30+32
  • Харків +36+38
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +36+38
  • Донецьк +35+37
  • Луганськ +36+38

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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