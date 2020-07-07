Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання

7 липня в Україні погоду визначати атмосферний фронт, тому у більшості областей пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

7 липня, у вівторок, майже по всій країні очікуються дощі з сильними зливами, а місцями з шквалами, градом і навіть смерчами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді. Температура повітря. Сильна спека від нас не відстане. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30+38 градусів! На Заході, навпаки, суттєво похолодає, +18+23 градуси. А на Півночі та на Вінниччині передбачається+24+29 градусів", – додала вона.

У Києві 7 липня температура втримається на рівні +29, але можливі сильні дощі з грозами і посилення вітру.

Прогноз погоди на 7 липня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +34+36

Одеса +30+32

Херсон +36+38

Сімферополь +35+37

Полтава +31+33

Суми +30+32

Харків +36+38

Дніпро +31+33

Запоріжжя +36+38

Донецьк +35+37

Луганськ +36+38

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