Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погоди у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що у липня, у четвер, частину країни накриють дощі, а в частині втримається високий рівень спалахування пожеж.

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"2 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). 1-2 липня у східних областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через дощі прогнозується проходження максимального рівня паводку на річці Дністер (Біляївський район Одеської обл.), також можливе затоплення частини траси Одеса-Рені.

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