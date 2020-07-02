Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні

2 липня у більшості областей країни погоду визначатиме антициклон, тому буде сухо і сонячно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

2 липня, у четвер, майже по всій країні переважатиме спекотна та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, незначні грозові дощі очікуються у західних областях, а також на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині, а також у Криму.

"Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг! Українцям мокрий сніг явно не загрожує, у четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Повернеться спека й у Київ. У четвер максимально очікується +30+32 градуси, опади малоймовірні", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +26+28

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +27+29

Житомир +30+32

Чернігів +29+31

Черкаси +31+33

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +31+33

Сімферополь +30+32

Полтава +29+31

Суми +29+31

Харків +29+31

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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