Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні

  • 66
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 липня у більшості областей країни погоду визначатиме антициклон, тому буде сухо і сонячно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

2 липня, у четвер, майже по всій країні переважатиме спекотна та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, незначні грозові дощі очікуються у західних областях, а також на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині, а також у Криму.

"Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг! Українцям мокрий сніг явно не загрожує, у четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Повернеться спека й у Київ. У четвер максимально очікується +30+32 градуси, опади малоймовірні", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 липня у містах України:

Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні - фото 413390
  • Ужгород +27+29
  • Львів +26+28
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +31+33
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +29+31
  • Харків +29+31
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1244
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1580
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1970
Загрузка...
Новини