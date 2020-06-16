Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про значне погіршення погоди майже у всіх областях України. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 16 червня, у вівторок, ледь у всій країні очікують серйозні опади.

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"Вдень 16 червня в Україні, крім Сумщини, Харківщини та Луганщини, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву та області вдень 16 червня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні. Відзначимо, що через зливи спека послабне, адже температура повітря знизиться на кілька градусів.

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