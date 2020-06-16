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Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 червня майже по всій Україні пройдуть періодичні дощі з грозами, а температура повітря трохи знизиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

16 червня, у вівторок, у більшості областей, окрім Луганщини, Харківщини та Сумщини, очікується грозові дощі. Можливі також шквали та град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря поки що приборкана, вдень в Україні очікується +25+30 градусів, у східних областях +28+33 градуси. У Києві вівторок буде із нестійкою погодою, часом дощ з грозою. Вночі +18+20 градусів, вдень +26+28 градусів", – додала вона.

А вже у другій половині тижня температура підійметься на 2-4 градуси, але з 22 червня прийде нова порція послаблення спеки.

Прогноз погоди на 16 червня у містах України:

Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози - фото 410174
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +23+25
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +26+28
  • Суми +27+29
  • Харків +29+31
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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