16 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна, а у світі відзначають Блумсдей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю діву Павлу. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Лук'ян-вітряк.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Блумсдей або День Блума влаштовують щорічно шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса. Свято назвали на честь головного героя роману Джойса "Улісс".

Міжнародний день сімейних грошових переказів.

1578 – У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1874 – Відбулося урочисте відкриття кавендіської лабораторії.

1903 – Створено компанію Ford Motor.

1919 – Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспарі.

1934 – У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

1998 – Вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЧЕРВНЯ

1313 – Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор "Декамерона".

1613 – Джон Клівленд, англійський поет.

1850 – Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор, представник академізму.

1855 – Шлейфер Г. П., український архітектор.

1866 – В. Г. Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні.

1867 – Карл Густав Маннергейм, політичний та військовий діяч Фінляндії, маршал.

1895 – Воррен Льюїс, ірландський історик, офіцер британської армії, старший брат письменника Клайва С. Льюїса.

1897 – Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.

1906 – Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.

1917 – Ірвінг Пенн, американський фотограф.

1937 – Ерік Сігал, американський письменник.

1957 – Вовкун Василь Володимирович, український режисер і сценарист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Південний вітер – до швидкого зростання ярих хлібів.

Весь день йде дощ – буде багато грибів.

З полудня вітер підіймається – ярова за зростання приймається.

Сови кричать – до негоди.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.

Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.

Увечері на Лук'яна вітер з півночі дме – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди, зі сходу – ярина буде хороше зростати.

Багато роси – до урожаю льону і конопель.

Якщо гроза – прибирання сіна буде погане.

Якщо вихор повільно підіймається догори та довго обертається, то погода буде ясна.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.

Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

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