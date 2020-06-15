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16 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 червня – вівторок - фото 1
16 червня – вівторок

Сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна, а у світі відзначають Блумсдей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю діву Павлу. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Лук'ян-вітряк.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 16 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Блумсдей або День Блума влаштовують щорічно шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса. Свято назвали на честь головного героя роману Джойса "Улісс".
  • Міжнародний день сімейних грошових переказів.
  • 1578 – У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.
  • 1874 – Відбулося урочисте відкриття кавендіської лабораторії.
  • 1903 – Створено компанію Ford Motor.
  • 1919 – Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспарі.
  • 1934 – У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
  • 1998 – Вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЧЕРВНЯ

  • 1313 – Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор "Декамерона".
  • 1613 – Джон Клівленд, англійський поет.
  • 1850 – Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор, представник академізму.
  • 1855 – Шлейфер Г. П., український архітектор.
  • 1866 – В. Г. Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні.
  • 1867 – Карл Густав Маннергейм, політичний та військовий діяч Фінляндії, маршал.
  • 1895 – Воррен Льюїс, ірландський історик, офіцер британської армії, старший брат письменника Клайва С. Льюїса.
  • 1897 – Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.
  • 1906 – Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.
  • 1917 – Ірвінг Пенн, американський фотограф.
  • 1937 – Ерік Сігал, американський письменник.
  • 1957 – Вовкун Василь Володимирович, український режисер і сценарист.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Південний вітер – до швидкого зростання ярих хлібів.
  • Весь день йде дощ – буде багато грибів.
  • З полудня вітер підіймається – ярова за зростання приймається.
  • Сови кричать – до негоди.
  • Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.
  • Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.
  • Увечері на Лук'яна вітер з півночі дме – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди, зі сходу – ярина буде хороше зростати.
  • Багато роси – до урожаю льону і конопель.
  • Якщо гроза – прибирання сіна буде погане.
  • Якщо вихор повільно підіймається догори та довго обертається, то погода буде ясна.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
  • Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
  • Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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