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16 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна, а у світі відзначають Блумсдей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю діву Павлу. У народному календарі ця дата отримала таку назву: Лук'ян-вітряк.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 16 червня, іменини відзначають власники таких імен: Аліна, Юстина, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Блумсдей або День Блума влаштовують щорічно шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса. Свято назвали на честь головного героя роману Джойса "Улісс".
- Міжнародний день сімейних грошових переказів.
- 1578 – У Львові страчено козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.
- 1874 – Відбулося урочисте відкриття кавендіської лабораторії.
- 1903 – Створено компанію Ford Motor.
- 1919 – Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспарі.
- 1934 – У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
- 1998 – Вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЧЕРВНЯ
- 1313 – Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор "Декамерона".
- 1613 – Джон Клівленд, англійський поет.
- 1850 – Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор, представник академізму.
- 1855 – Шлейфер Г. П., український архітектор.
- 1866 – В. Г. Ротмістров, український агроном, один із засновників дослідної справи в Росії та Україні.
- 1867 – Карл Густав Маннергейм, політичний та військовий діяч Фінляндії, маршал.
- 1895 – Воррен Льюїс, ірландський історик, офіцер британської армії, старший брат письменника Клайва С. Льюїса.
- 1897 – Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії.
- 1906 – Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.
- 1917 – Ірвінг Пенн, американський фотограф.
- 1937 – Ерік Сігал, американський письменник.
- 1957 – Вовкун Василь Володимирович, український режисер і сценарист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Південний вітер – до швидкого зростання ярих хлібів.
- Весь день йде дощ – буде багато грибів.
- З полудня вітер підіймається – ярова за зростання приймається.
- Сови кричать – до негоди.
- Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.
- Вранці по воді туман стелиться – до сонячної погоди.
- Увечері на Лук'яна вітер з півночі дме – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди, зі сходу – ярина буде хороше зростати.
- Багато роси – до урожаю льону і конопель.
- Якщо гроза – прибирання сіна буде погане.
- Якщо вихор повільно підіймається догори та довго обертається, то погода буде ясна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
- Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
- Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.
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