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Рятувальники оголосили попередження для українців
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У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов майже по всій країні, а також про наслідки негоди. Детальніше читайте далі.
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 5 травня, у вівторок, майже у всіх областях очікуються серйозні опади та посилення вітру.
І ще: Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру
"5 травня вдень в Україні, крім західних областей, грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
До того ж, через негоду на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікуються підйоми рівнів води у період 5-6 травня прогнозуються підйоми рівнів води на 1,0 - 1,5 м, однак негативних наслідків для найближчих населених пунктів не очікується.
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