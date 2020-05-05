Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов майже по всій країні, а також про наслідки негоди. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 5 травня, у вівторок, майже у всіх областях очікуються серйозні опади та посилення вітру.

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"5 травня вдень в Україні, крім західних областей, грози, у східних, Сумській та Запорізькій областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через негоду на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікуються підйоми рівнів води у період 5-6 травня прогнозуються підйоми рівнів води на 1,0 - 1,5 м, однак негативних наслідків для найближчих населених пунктів не очікується.

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