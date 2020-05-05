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Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 травня в Україні переважатиме волога погода з грозами та сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5 травня, у вівторок, в країні стане менша ймовірність грози, але дощі накриють всі області. Водночас, температура повітря затримається на комфортних позначках +17+22. Лише на Заході буде прохолодніше - до+12+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

5-го травня дощі з грозами знову тинятимуться Україною. Під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру. Проте ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України. Там осиротілі без гроз дощі ще місцями очікуються, а ось смуга Рівненщина-Хмельниччина-Вінниччина передихнЕ від грому й блискавки. Проте значна частина центральних областей України, більшість Півночі, південна частина та східні області 5-го травня гримітимуть. Тут очікуються просто хрестоматійні травневі дощі, при грозах обережно можливі град та шквали. Циклон з центром над Сумщиною у вівторок покрутиться на всі боки", – додала вона.

У Києві 5 травня прогнозуються короткочасні дощі, можлива гроза з поривчастим вітром. Вдень температура повітря сягне +17+18.

Прогноз погоди на 5 травня у містах України:

Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру - фото 401791
  • Ужгород +14+16
  • Львів +15+17
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +19+21
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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