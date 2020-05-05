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Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру
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5 травня в Україні переважатиме волога погода з грозами та сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
5 травня, у вівторок, в країні стане менша ймовірність грози, але дощі накриють всі області. Водночас, температура повітря затримається на комфортних позначках +17+22. Лише на Заході буде прохолодніше - до+12+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
5-го травня дощі з грозами знову тинятимуться Україною. Під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру. Проте ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України. Там осиротілі без гроз дощі ще місцями очікуються, а ось смуга Рівненщина-Хмельниччина-Вінниччина передихнЕ від грому й блискавки. Проте значна частина центральних областей України, більшість Півночі, південна частина та східні області 5-го травня гримітимуть. Тут очікуються просто хрестоматійні травневі дощі, при грозах– обережно– можливі град та шквали. Циклон з центром над Сумщиною у вівторок покрутиться на всі боки", – додала вона.
У Києві 5 травня прогнозуються короткочасні дощі, можлива гроза з поривчастим вітром. Вдень температура повітря сягне +17+18.
Прогноз погоди на 5 травня у містах України:
- Ужгород +14+16
- Львів +15+17
- Чернівці +16+18
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +16+18
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +16+18
- Житомир +16+18
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +19+21
- Одеса +18+20
- Херсон +18+20
- Сімферополь +17+19
- Полтава +17+19
- Суми +17+19
- Харків +19+21
- Дніпро +18+20
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +19+21
- Луганськ +20+22
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