Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру

5 травня в Україні переважатиме волога погода з грозами та сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5 травня, у вівторок, в країні стане менша ймовірність грози, але дощі накриють всі області. Водночас, температура повітря затримається на комфортних позначках +17+22. Лише на Заході буде прохолодніше - до+12+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

5-го травня дощі з грозами знову тинятимуться Україною. Під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру. Проте ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України. Там осиротілі без гроз дощі ще місцями очікуються, а ось смуга Рівненщина-Хмельниччина-Вінниччина передихнЕ від грому й блискавки. Проте значна частина центральних областей України, більшість Півночі, південна частина та східні області 5-го травня гримітимуть. Тут очікуються просто хрестоматійні травневі дощі, при грозах– обережно– можливі град та шквали. Циклон з центром над Сумщиною у вівторок покрутиться на всі боки", – додала вона.

У Києві 5 травня прогнозуються короткочасні дощі, можлива гроза з поривчастим вітром. Вдень температура повітря сягне +17+18.

Прогноз погоди на 5 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +15+17

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +16+18

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +19+21

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Сімферополь +17+19

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +19+21

Дніпро +18+20

Запоріжжя +19+21

Донецьк +19+21

Луганськ +20+22

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