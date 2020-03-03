Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про наслідки значного потепління в країні. Підняття температури та опади призвели до підвищення рівнів води та складної ситуації в горах.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 3 березня, у вівторок, у кількох областях очікується ускладнення ситуації через відлигу та опади.

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"3-4 березня на річках Закарпаття, басейну Прута, очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м, в нижніх течіях Боржави (притока Тиси) - до 1,3 м над рівнями на 8 годину 2 березня, без негативних наслідків", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей все ще втримається сніголавинна небезпека 3 рівня. Тому краще уникнути мандрівок в гори, а також бути дуже обачними на дорогах у цих регіонах.

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