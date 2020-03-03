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Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

3 березня в Україні прогнозується справді весняна погода з підняттям температура та дощами місцями. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 березня, у вівторок, в країні суттєво потеплішає, адже майже у всіх областях вдень повітря прогріється до +10+15. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде свіжіше. Дощі пройдуть в західних областях та й то лише невеликі й вздовж західного кордону, до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть. В Україні все ж переважатиме суха повітряна маса. Вітер повіватиме з півдня та південного сходу, але вже не сильний, проте поривчастий", – додала вона.

У Києві 3 березня переважатиме суха погода із температурою до +12+14.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:

  • Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі - фото 389613
  • Ужгород +12+14
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +13+15
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +12+14
  • Суми +11+13
  • Харків +12+14
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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