Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі

3 березня в Україні прогнозується справді весняна погода з підняттям температура та дощами місцями. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 березня, у вівторок, в країні суттєво потеплішає, адже майже у всіх областях вдень повітря прогріється до +10+15. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде свіжіше. Дощі пройдуть в західних областях та й то лише невеликі й вздовж західного кордону, до Тернопільщини та Хмельниччини навряд не дотягнуть. В Україні все ж переважатиме суха повітряна маса. Вітер повіватиме з півдня та південного сходу, але вже не сильний, проте поривчастий", – додала вона.

У Києві 3 березня переважатиме суха погода із температурою до +12+14.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:



Ужгород +12+14

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +13+15

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +15+17

Одеса +13+15

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +12+14

Суми +11+13

Харків +12+14

Дніпро +12+14

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+13

Луганськ +12+14

Читайте також: В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт