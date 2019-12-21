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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди - фото 1
Погіршення погоди

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також про зміну гідрологічної ситуації на водоймах. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 21 грудня, у суботу, українцям варто бути особливо обачними на дорогах, адже очікується погіршення погоди.

І ще: Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня

"Вранці 21 грудня в південних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 21 по 23 грудня на річках Закарпаття прогнозується зміна рівня води, у більшості випадків без негативних наслідків, а у нижніх течіях річок Латориця, Стара та Боржава з виходом за заплаву.

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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