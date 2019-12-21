Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також про зміну гідрологічної ситуації на водоймах. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 21 грудня, у суботу, українцям варто бути особливо обачними на дорогах, адже очікується погіршення погоди.

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"Вранці 21 грудня в південних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період з 21 по 23 грудня на річках Закарпаття прогнозується зміна рівня води, у більшості випадків без негативних наслідків, а у нижніх течіях річок Латориця, Стара та Боржава з виходом за заплаву.

Правила керування у тумані:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

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