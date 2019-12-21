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Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня

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Прогноз на сьогодні і на завтра - фото 1
Прогноз на сьогодні і на завтра

21-22 грудня майже по всій країні прогнозується ще одна порція потепління, однак разом з ним прийдуть і дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

На вихідних, 21-22 грудня в Україні відчутно підійметься температура повітря, а у кількох областях пройдуть опади у вигляді дощу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впродовж дня у більшості областей України очікується +5+10 градусів, на Заході та Півдні +7+13 градусів. Дощі з'являться у західних областях, а в неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним", – розповіла вона.

У Києві ж, за прогнозами, на вихідних повітря прогріється до +7+9, однак погода буде хмарною та вітряною, а в неділю можливі незначні дощі.

Прогноз погоди на 21 грудня у містах України:

Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня - фото 375217
  • Ужгород +8+10
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +6+8
  • Суми +6+8
  • Харків +4+6
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

Прогноз погоди на 22 грудня у містах України:

Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня - фото 375218
  • Ужгород +9+11
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +12+14
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +9+11
  • Суми +9+11
  • Харків +8+10
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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