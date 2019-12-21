Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня

Прогноз на сьогодні і на завтра

21-22 грудня майже по всій країні прогнозується ще одна порція потепління, однак разом з ним прийдуть і дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

На вихідних, 21-22 грудня в Україні відчутно підійметься температура повітря, а у кількох областях пройдуть опади у вигляді дощу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впродовж дня у більшості областей України очікується +5+10 градусів, на Заході та Півдні +7+13 градусів. Дощі з'являться у західних областях, а в неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним", – розповіла вона.

У Києві ж, за прогнозами, на вихідних повітря прогріється до +7+9, однак погода буде хмарною та вітряною, а в неділю можливі незначні дощі.

Прогноз погоди на 21 грудня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +9+11

Сімферополь +12+14

Полтава +6+8

Суми +6+8

Харків +4+6

Дніпро +8+10

Запоріжжя +8+10

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

Прогноз погоди на 22 грудня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв +12+14

Одеса +12+14

Херсон +12+14

Сімферополь +12+14

Полтава +9+11

Суми +9+11

Харків +8+10

Дніпро +9+11

Запоріжжя +12+14

Донецьк +8+10

Луганськ +8+10

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