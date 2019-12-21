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Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
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21-22 грудня майже по всій країні прогнозується ще одна порція потепління, однак разом з ним прийдуть і дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
На вихідних, 21-22 грудня в Україні відчутно підійметься температура повітря, а у кількох областях пройдуть опади у вигляді дощу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Впродовж дня у більшості областей України очікується +5+10 градусів, на Заході та Півдні +7+13 градусів. Дощі з'являться у західних областях, а в неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним", – розповіла вона.
У Києві ж, за прогнозами, на вихідних повітря прогріється до +7+9, однак погода буде хмарною та вітряною, а в неділю можливі незначні дощі.
Прогноз погоди на 21 грудня у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +7+9
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +7+9
- Рівне +8+10
- Луцьк +8+10
- Вінниця +8+10
- Хмельницький +7+9
- Житомир +8+10
- Чернігів +7+9
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +10+12
- Одеса +10+12
- Херсон +9+11
- Сімферополь +12+14
- Полтава +6+8
- Суми +6+8
- Харків +4+6
- Дніпро +8+10
- Запоріжжя +8+10
- Донецьк +4+6
- Луганськ +3+5
Прогноз погоди на 22 грудня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +8+10
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +8+10
- Рівне +8+10
- Луцьк +8+10
- Вінниця +9+11
- Хмельницький +8+10
- Житомир +8+10
- Чернігів +9+11
- Черкаси +9+11
- Миколаїв +12+14
- Одеса +12+14
- Херсон +12+14
- Сімферополь +12+14
- Полтава +9+11
- Суми +9+11
- Харків +8+10
- Дніпро +9+11
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +8+10
- Луганськ +8+10
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