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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Посилення вітру в Україні - фото 1
Посилення вітру в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни 6 листопада. Детальніше читайте у нашій статті.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ускладнення погоди 6 листопада, у середу.

Детальніше: Погода в Україні 6 листопада: на заході пройдуть дощі

"6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності. По Києву та Київській області 6 листопада пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

Посилення вітру в Україні - фото 366312
Посилення вітру в Україні

Тому фахівці нагадують про правила та рекомендації під час сильного вітру:

  • Всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Читайте також: До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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