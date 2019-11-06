Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни 6 листопада. Детальніше читайте у нашій статті.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ускладнення погоди 6 листопада, у середу.

Детальніше: Погода в Україні 6 листопада: на заході пройдуть дощі

"6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності. По Києву та Київській області 6 листопада пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

Посилення вітру в Україні

Тому фахівці нагадують про правила та рекомендації під час сильного вітру:

Всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Читайте також: До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині