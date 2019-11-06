До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині

Досвідчені водії знають, що подряпини на потертості на автомобілі неминучі. З необережності або з плином часу фарба зазнає руйнування. Ділимося з вами дієвими порадами, як прибрати сколи на машині.

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Невеликі проблеми з зовнішнім виглядом авто легко вирішуються за допомогою звичайного лаку для нігтів. Вам знадобиться відповідний колір, але це не проблема, адже асортимент кольорів в магазинах досить широкий. Пензлик одразу є у баночці. Обирайте звичайний глянцевий лак. Ні в якому разі не купуйте матовий лак, адже різниця буде помітною. Також не беріть лак з блискітками – його потім нічим не відмити й блискітки навряд вписуються в дизайн авто.

Не купуйте балончик з фарбою, адже він не допоможе вам при маскуванні дрібних подряпин. Ним можна фарбувати окремі елементи машини: дверцята, капот, бампер тощо. І то підготовка до фарбування досить довга. Спочатку елемент автомобільної конструкції потрібно зняти. Потім зачистити від старої фарби. За потреби обробіть ґрунтівкою. І тільки після цього можна фарбувати з балончика. А висихання має бути в горизонтальному положенні, щоб фарба не стікали.

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