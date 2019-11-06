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Погода в Україні 6 листопада: на заході пройдуть дощі

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

6 листопада в країні затримається бабине літо з комфортною температурою, однак місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

6 листопада, у середу, в країні переважатиме суха та сонячна погода, дощі можливі тільки у західних та північних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тепла розкішна погода втримається: протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів. У західних областях очікується +10+16 градусів. Вітер з південного заходу, ще поривчастий, на Лівобережжі навіть із штормовими поривами", – додала вона.

У Києві 6 листопада очікується хмарна погода, до +16+18 тепла, ймовірний короткочасний дощ.

Прогноз погоди на 6 листопада у містах України:

Погода в Україні 6 листопада: на заході пройдуть дощі - фото 366263
  • Ужгород +13+15
  • Львів +12+14
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +20+22
  • Херсон +18+20
  • Полтава +16+18
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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