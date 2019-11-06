Погода в Україні 6 листопада: на заході пройдуть дощі

6 листопада в країні затримається бабине літо з комфортною температурою, однак місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

6 листопада, у середу, в країні переважатиме суха та сонячна погода, дощі можливі тільки у західних та північних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тепла розкішна погода втримається: протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів. У західних областях очікується +10+16 градусів. Вітер – з південного заходу, ще поривчастий, на Лівобережжі навіть із штормовими поривами", – додала вона.

У Києві 6 листопада очікується хмарна погода, до +16+18 тепла, ймовірний короткочасний дощ.

Прогноз погоди на 6 листопада у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +12+14

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +15+17

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +18+20

Хмельницький +17+19

Житомир +16+18

Чернігів +17+19

Черкаси +17+19

Миколаїв +19+21

Одеса +20+22

Херсон +18+20

Полтава +16+18

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +17+19

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

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