Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов майже по всій Україні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди у більшості областей України. Після хвилі похолодання циклон приніс і опади у вигляді дощу та посилення вітру.

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"За даними УкрГідрометцентру, 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, синоптики прогнозують покращення погоди та потепління вже з 2 травня, з четверга.

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