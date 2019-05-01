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Рятувальники оголосили попередження для українців
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У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов майже по всій Україні. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди у більшості областей України. Після хвилі похолодання циклон приніс і опади у вигляді дощу та посилення вітру.
І ще: Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
"За даними УкрГідрометцентру, 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.
Відзначимо, синоптики прогнозують покращення погоди та потепління вже з 2 травня, з четверга.
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