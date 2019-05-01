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Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 1 травня - фото 1
Погода на сьогодні, 1 травня

1 травня в Україні втримається прохолодна та дощова погода, а також вітер посилиться до штормових значень. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у перший день травня по всій країні продовжаться дощі з грозами, а також посилиться вітер. Середня температура повітря коливатиметься на рівні до +11+15. Лише на півдні та сході вдень потеплішає до +17+20.

У Києві 1 квітня прогнозується волога та дощова погода, вдень до +12+14, вітер північно-східні 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 1 травня у містах України:

Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз - фото 324895
  • Ужгород +13+15
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +14+15
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +18+20
  • Полтава +14+15
  • Суми +12+14
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +15+17

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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