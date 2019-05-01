Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз

1 травня в Україні втримається прохолодна та дощова погода, а також вітер посилиться до штормових значень. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у перший день травня по всій країні продовжаться дощі з грозами, а також посилиться вітер. Середня температура повітря коливатиметься на рівні до +11+15. Лише на півдні та сході вдень потеплішає до +17+20.

У Києві 1 квітня прогнозується волога та дощова погода, вдень до +12+14, вітер північно-східні 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 1 травня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +12+14

Вінниця +14+16

Хмельницький +11+13

Житомир +12+14

Чернігів +11+13

Черкаси +14+15

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +18+20

Полтава +14+15

Суми +12+14

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +18+20

Донецьк +17+19

Луганськ +15+17

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