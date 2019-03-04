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8 березня Голос країни

Рятувальники оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов в Україні, а також наслідки поступового потепління у гірських регіонах. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди в країні. Після нічних заморозків в Україну прийшло потепління, а також штормовий вітер.

І ще: Дощі і потепління: яку погоду очікувати в Україні 4 березня

"За даними УкрГідрометцентру, 4 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с Крім південної частини, дощ, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом. По Києву та області сьогодні дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у період 4-5 березня через відлигу у районах високогір'я Закарпаття втримається значний рівень небезпеки сходження лавин.

Читайте також: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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