Дощі і потепління: яку погоду очікувати в Україні 4 березня

Погода на сьогодні, 4 березня, в Україні

4 березня в Україну повернеться весняне тепло, однак кілька областей накриють дощі, місцями з мокрим снігом. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 березня, у понеділок, в країні очікується тепла та хмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня очікується +4+9 градусів, на Заході +9+14 градусів, на Сході та на Сумщині ще холодненько, 0+4 градуси. Теплу картину розмиватиме, щоправда, сильний західний вітер. Покладіть в кишеню пальто ще звечора елегантну цеглину. Підуть дощі: на Півночі, у більшості центральних областей, на Рівненщині та Волині. На Сході – дощ та мокрий сніг. На Півдні – без істотних опадів, хіба ввечері на Запоріжжі піде дощ. У більшості західних областей (окрім Волині та Рівненщини) – також без істотних опадів", – поділилась вона.

У Києві 4 березня прогнозується хмарна погода до +5+8, можливий дощ та посилення вітру.

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