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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов та наслідки відлиги в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди у столиці країни, а також нестабільну ситуацію у горах. Відзначається, що 11 лютого у Києві вітер посилиться до 15-18 м/с, що входить до першого рівня небезпечності.

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Також рятувальники попередили про лавинну небезпеку у гірських районах.

"11 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області, 11-12 лютого, внаслідок снігопаду, у горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини, у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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