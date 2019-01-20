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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Українцям порадили уникати замерзлих водойм - фото 1
Українцям порадили уникати замерзлих водойм

У ДСНС звернулись до українців з важливих проханням не виходити на кригу.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій постійно звітують про погіршення погоди та наслідки негоди в країні. Цього разу рятувальники закликали українців не виходити на кригу.

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Любителям зимової риболовлі порадили не нехтувати власною безпекою та не виходити на рибалку, як тільки починають замерзати водойми. Працівники ДСНС щодня перевіряють озера та річки, щоб провести бесіди з громадянами та уникнути непередбачуваних обставин.

"Шановні громадяни! З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду. Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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