Погода в Україні 20 січня: точний прогноз

Погода на сьогодні 20 січня в Україні

20 січня, у неділю, морози в Україні посиляться, а на дорогах очікується ожеледиця.

20 січня у більшості областей країни температура повітря вдень коливатиметься на рівні -5-12 градусів. На заході та на Київщині можливий незначний сніг, однак у решті областей буде суха погода з посиленням вітру.

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У Києві 20 січня вдень очікується до -3-5, а також можливі опади у вигляді снігу.

Прогноз погоди на 20 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів -1+1

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль 0-2

Рівне 0-2

Луцьк 0-2

Вінниця -2-4

Хмельницький 0-2

Житомир -2-4

Чернігів -2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава -2-4

Суми -2-4

Харків -3-5

Дніпро -2-4

Запоріжжя -1-3

Донецьк -3-5

Луганськ -3-5

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