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Погода в Україні 20 січня: точний прогноз

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Погода на сьогодні 20 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 20 січня в Україні

20 січня, у неділю, морози в Україні посиляться, а на дорогах очікується ожеледиця.

20 січня у більшості областей країни температура повітря вдень коливатиметься на рівні -5-12 градусів. На заході та на Київщині можливий незначний сніг, однак у решті областей буде суха погода з посиленням вітру.

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У Києві 20 січня вдень очікується до -3-5, а також можливі опади у вигляді снігу.

Прогноз погоди на 20 січня у містах України:

Погода в Україні 20 січня: точний прогноз - фото 302209
  • Ужгород -1+1
  • Львів -1+1
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне 0-2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава -2-4
  • Суми -2-4
  • Харків -3-5
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -3-5
  • Луганськ -3-5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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