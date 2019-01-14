Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС розповіли про погіршення погодних умов у кількох областях країни.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди по всій країні та її наслідки.

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"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 14 січня в горах Закарпатської області та в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 14 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у гірських районах Закарпаття можливі зсуви снігу на дороги. Також упродовж 14 січня в Україні очікується посилення вітру до 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

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