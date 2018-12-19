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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про різке погіршення погоди в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 19 грудня в країні очікується погіршення погодних умов.

І ще: Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня

"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами, 19 грудня у високогір’ї Івано-Франківської області оголошується, у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, на півдні та сході країни очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Відзначимо, що 19 грудня, майже по всій країні втримається суха та морозна погода, однак останній тиждень грудня принесе потепління та дощі зі снігом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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