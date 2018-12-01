Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС попередили про різке погіршення погоди у більшості областей України. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що перший день зими відзначиться різкою зміною погоди майже у всій країні.

І ще: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків

"1 грудня в Україні, крім західних областей, помірний сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см); вдень у Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах більшості областей ожеледиця", – зазначають рятувальники.

Вони наголошують, що така погода може частково порушити рух транспорту на дорогах, тому водіям варто бути дуже обережними.

Чиатйте також: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам