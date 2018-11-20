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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погоди у більшості областей країни.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 20 листопада, у вівторок, більшість країни відчує значне похолодання та опади у вигляді снігу.

І ще: Мокрий сніг та ожеледь: погода в Україні 20 листопада

"За даними УкрГідрометцентру, 20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Також рятувальники попередили, що на річках басейну Прип’яті можливе утворення заберегів через зниження температури повітря.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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