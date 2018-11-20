Мокрий сніг та ожеледь: погода в Україні 20 листопада

Погода на сьогодні 20 листопада в Україні

Погода 20 листопада в Україні відзначиться погіршення погодних умов у всіх областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, на сході, центрі, півдні пройдуть мокрі сніги з дощем, а також хуртовини. Негода погіршить ситуацію на дорогах, адже очікується налипання мокрого снігу та ожеледь. Найтепліша погода втримається на Закарпатті, де прогнозується до +5+7 вдень, а на решті території країни -1+2.

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У Києві у вівторок, 20 листопада, вдень буде -1+1, а вночі до -2-4, без значних опадів.

Детальний прогноз погоди 20 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон +2+4

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ +-1+1

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