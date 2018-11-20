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Мокрий сніг та ожеледь: погода в Україні 20 листопада

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Погода на сьогодні 20 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 20 листопада в Україні

Погода 20 листопада в Україні відзначиться погіршення погодних умов у всіх областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, на сході, центрі, півдні пройдуть мокрі сніги з дощем, а також хуртовини. Негода погіршить ситуацію на дорогах, адже очікується налипання мокрого снігу та ожеледь. Найтепліша погода втримається на Закарпатті, де прогнозується до +5+7 вдень, а на решті території країни -1+2.

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У Києві у вівторок, 20 листопада, вдень буде -1+1, а вночі до -2-4, без значних опадів.

Детальний прогноз погоди 20 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон +2+4
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ +-1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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