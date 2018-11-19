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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС попередили про різке погіршення погоди у більшості областей країни.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у частині України погіршаться погодні умови.

І ще: Сніг та ожеледь: погода в Україні 19 листопада

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с. 19 листопада на дорогах України подекуди ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у період 20-21 листопада через похолодання на річках басейну Прип’яті виникнуть первинні льодові явища, приміром забереги (тонкий лід, який виникає вздовж берегів водойм перед тим, як повністю замерзнути).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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