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Сніг та ожеледь: погода в Україні 19 листопада

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Погода на сьогодні 19 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 19 листопада в Україні

Погода 19 листопада в Україні відзначиться зниженням температури та снігопадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 листопада, у понеділок, майже по всій країні втримається суха погода. Мокрий сніг пройде лише на півдні, а до кінця тижня захопить більшу територію. Також у південних областях очікуються налипання мокрого снігу та ожеледь, а також посилення поривів вітру в Україні.

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У середньому, вночі очікується до -4-6 морозу, а вдень температура коливатиметься на рівні 0+2. У Києві 19 листопада без істотних опадів, до +2, а також пориви вітру до 7-12 м/с.

Сніг та ожеледь: погода в Україні 19 листопада - фото 289592

Детальний прогноз погоди 19 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон +1+3
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків +1+3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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