Сніг та ожеледь: погода в Україні 19 листопада

Погода на сьогодні 19 листопада в Україні

Погода 19 листопада в Україні відзначиться зниженням температури та снігопадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 листопада, у понеділок, майже по всій країні втримається суха погода. Мокрий сніг пройде лише на півдні, а до кінця тижня захопить більшу територію. Також у південних областях очікуються налипання мокрого снігу та ожеледь, а також посилення поривів вітру в Україні.

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У середньому, вночі очікується до -4-6 морозу, а вдень температура коливатиметься на рівні 0+2. У Києві 19 листопада без істотних опадів, до +2, а також пориви вітру до 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди 19 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон +1+3

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків +1+3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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