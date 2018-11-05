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Рятувальники оголосили попередження для українців

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

У ДСНС попередили про погіршення ситуації з небезпекою пожеж у кількох областях країни.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 5 листопада, у понеділок, небезпека спалахування пожеж найвищого рівня втримається на більшості території України.

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"5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на Івано-Франківщині високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

На Київщині 5 листопада залишиться небезпека пожеж 5 класу.

Пожежна небезпека в Україні - фото 286893
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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