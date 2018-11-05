Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС попередили про погіршення ситуації з небезпекою пожеж у кількох областях країни.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 5 листопада, у понеділок, небезпека спалахування пожеж найвищого рівня втримається на більшості території України.

І ще: Сонячно і тепло: погода на сьогодні, 5 листопада

"5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на Івано-Франківщині високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

На Київщині 5 листопада залишиться небезпека пожеж 5 класу.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Актуально: Як вибрати обігрівач: поради, які допоможуть не мерзнути взимку