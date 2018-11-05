Сонячно і тепло: погода на сьогодні, 5 листопада

Погода сьогодні, 5 листопада, в Україні відзначиться відсутністю опадів та поступовим зниженням температури.

Погода сьогодні, 5 листопада, в Україні відзначиться відсутністю опадів та поступовим зниженням температури.

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5 листопада, у понеділок, температура повітря по всій країні коливатиметься від +7 до +21, відповідно до даних Укргідрометцентру. На півночі очікується до +7+11, у центральній частині похмура погода до +10+13, а на сході до+7+13, без опадів. На півдні буде найтепліше - до +12+14.

У Києві 5 листопада, у понеділок, втримається суха погода до +11+13, а вітер північно-східний.

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