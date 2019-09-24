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Рятувальники оголосили небезпеку в Україні
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У ДСНС повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою у більшості областей країни. Детальніше про негоду та правила поведінки у цей період – читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої відсутності опадів в країні. Відтак, на більшості території оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж на кілька днів.
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"24-27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Київській області 24-27, крім району Тетерева, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
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