Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Рятувальники оголосили небезпеку в Україні

  • 22
Пожежна небезпека - фото 1
Пожежна небезпека

У ДСНС повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою у більшості областей країни. Детальніше про негоду та правила поведінки у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої відсутності опадів в країні. Відтак, на більшості території оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж на кілька днів.

Детальніше: Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше

"24-27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Київській області 24-27, крім району Тетерева, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека - фото 356940
Пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Тим часом: У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
  • 22 вересня, 21:55
  • 715
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • 22 вересня, 17:10
  • 1137
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1773708
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події