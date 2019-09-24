Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше

24 вересня в Україні продовжаться перепади температури, адже в частину областей прийде нетривале потепління. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

24 вересня, у вівторок, в країні переважатиме суха та малохмарна погода. Однак після нічних заморозків у частині областей повітря вдень прогріється лише до +10+16. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +10+16 градусів. У південній частині, на Заході, на Дніпропетровщині, Вінниччині, Кропивницькому та районах +16+22 градуси. Вітер східного напрямку, 5-10 м/с. Практично в усіх областях України буде сухо та сонячно", – відзначила вона. У Києві 24 вересня вдень температура сягне до +11+14, без опадів.

Прогноз погоди на 24 вересня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +18+20

Рівне +14+16

Луцьк +16+18

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +12+14

Чернігів +11+13

Черкаси +14+16

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +19+21

Полтава +13+15

Суми +10+12

Харків +11+13

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +12+14

Луганськ +10+12

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