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Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

24 вересня в Україні продовжаться перепади температури, адже в частину областей прийде нетривале потепління. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

24 вересня, у вівторок, в країні переважатиме суха та малохмарна погода. Однак після нічних заморозків у частині областей повітря вдень прогріється лише до +10+16. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +10+16 градусів. У південній частині, на Заході, на Дніпропетровщині, Вінниччині, Кропивницькому та районах +16+22 градуси. Вітер східного напрямку, 5-10 м/с. Практично в усіх областях України буде сухо та сонячно", – відзначила вона. У Києві 24 вересня вдень температура сягне до +11+14, без опадів.

Прогноз погоди на 24 вересня у містах України:

Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше - фото 356768
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +18+20
  • Херсон +19+21
  • Полтава +13+15
  • Суми +10+12
  • Харків +11+13
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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