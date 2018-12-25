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Рятувальники оголосили лавинну небезпеку

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Лавинна небезпека в Україні - фото 1
Лавинна небезпека в Україні

У ДСНС попередили про складну ситуацію в українських горах.

Упрес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили українців про лавинну небезпеку 25 грудня, у вівторок.

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"На високогір'ї та середньогір'ї центральної та східної частини Закарпатської області у зв'язку з продовженням снігопаду та хуртовини очікується: в західній та центральній частині – значна сніголавинна небезпека (3 рівень); в східній частині утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень); в гірських районах центральної та східної частини області існує загроза зсувів снігу на дороги", – йдеться у повідомленні.

До того ж, упродовж 25-26 грудня у високогір'ї Львівської та Івано-Франківської областей втримається небезпека сходження лавин 3 рівні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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