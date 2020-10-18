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Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву домівок

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Правила опалювального сезону - фото 1
Правила опалювального сезону

З початком опалювального сезону у ДСНС вирішили нагадати про те, як безпечно обігрівати помешкання, щоб уникнути пожежі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій звернулись до українців з нагадуванням про правила безпечного обігріву дому.

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"У період похолодання та із початком опалювального сезону, зазвичай різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. Зазвичай, до цього призводить необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи це обов’язок саме мешканців будинків", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також нагадали, що через недбалість кількість пожеж у цей період може сягати понад 150 випадків за добу.

Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву домівок - фото 430811

Правила безпеки в опалювальний сезон:

  • Перед початком та упродовж всього опалювального сезону важливо чистити печі та димоходи від сажі;
  • Кожна піч перед топковим отвором на горючій підлозі має мати металевий лист (розмірами не менше як 0,5х0,7 м)
  • Опалювальні прилади мають мати протипожежні розділки;
  • Не можна використовувати для обігріву саморобні та несертифіковані саморобні нагрівальні прилади;
  • Не можна ставити обігрівальні прилади безпосередньо під розеткою;
  • Не можна одночасно вмикати чимало електроприладів у подовжувач, оскільки електромережа може не витримати таке навантаження;
  • Не можна користуватись електрообігрівальними приладами, щоб сушити одяг тощо;
  • Не можна залишати малолітніх дітей вдома без нагляду, а також з вільним доступом до сірників;
  • Не можна залишати електрообігрівальні прилади увімкненими, коли покидаєте домівку;
  • Не можна курити у ліжку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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