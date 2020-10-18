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Погода в Україні 18 жовтня: де пройдуть дощі і коли потепліє

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 жовтня в Україні переважатиме суха погода, але місцями очікуються дощі та серйозне похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

18 жовтня, у неділю, майже по всій країні втримається суха осіння погода, адже лише у західних, північних та центральних областях можливі локальні осередки дощу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в західних та північних областях плюс Вінниччина буде низькою, +8+12 градусів. На решті території України вдень передбачається +13+17, на Півдні та південному сході +15+20 градусів. У Києві неділя очікується холодною у пуховику можна виглядати нормально, шапки також плетені, не товсті, не завадять, вдень близько +9 градусів. Суттєві опади навряд, так, якісь залишки фронту можливі, але нічого серйозного. Так що можна трохи провітритися перед найближчими робочими днями, які обіцяють бути холодними. Трохи потепліє в другій половині наступного тижня", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 жовтня у містах України:

Погода в Україні 18 жовтня: де пройдуть дощі і коли потепліє - фото 430783
  • Ужгород +10+12
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +11+13
  • Суми +10+12
  • Харків +16+18
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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