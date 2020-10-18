Погода в Україні 18 жовтня: де пройдуть дощі і коли потепліє

18 жовтня в Україні переважатиме суха погода, але місцями очікуються дощі та серйозне похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

18 жовтня, у неділю, майже по всій країні втримається суха осіння погода, адже лише у західних, північних та центральних областях можливі локальні осередки дощу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в західних та північних областях плюс Вінниччина буде низькою, +8+12 градусів. На решті території України вдень передбачається +13+17, на Півдні та південному сході +15+20 градусів. У Києві неділя очікується холодною – у пуховику можна виглядати нормально, шапки також плетені, не товсті, не завадять, вдень близько +9 градусів. Суттєві опади – навряд, так, якісь залишки фронту можливі, але нічого серйозного. Так що можна трохи провітритися перед найближчими робочими днями, які обіцяють бути холодними. Трохи потепліє в другій половині наступного тижня", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 жовтня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +11+13

Хмельницький +9+11

Житомир +9+11

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +17+19

Сімферополь +17+19

Полтава +11+13

Суми +10+12

Харків +16+18

Дніпро +13+15

Запоріжжя +17+19

Донецьк +17+19

Луганськ +16+18

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