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Рятувальники дали поради, як уникнути пожежі вдома
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У ДСНС звернулись до українців з попередженням та порадами про те, як знизити ризики пожежі у домівках. Це варто знати кожному!
У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій закликали громадян намагатись уникнути ризиків та не провокувати пожежі у побутовому житті. Річ у тому, що з початку 2019 року в країні нарахували вже понад 94 тисячі пожеж, з яких 28 тисяч – у житловому секторі. Більше тисячі осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а ще понад 1 600 загинули.
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"Найпоширенішою причиною виникнення займань у помешканнях людей є паління у ліжку, несправність та перенавантаження електромережі, недбале ставлення до стану пічного опалення", – наголошують у ДСНС.
Тому рятувальники закликають громадян дбати про безпеку вдома та діляться простими та практичними порадами, як уникнути трагедії.
Як запобігти пожежі вдома:
- не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
- якщо ви обігріваєте помешкання за допомогою пічного опалення, обов'язково перевірте його справність;
- біля кожної печі перед топковим отвором має бути захисний металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця;
- не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.
- стежте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
- не паліть у ліжку;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
"Пам'ятайте, що майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в сім’ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежної допомоги, гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення", – зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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