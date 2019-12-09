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Рятувальники дали поради, як уникнути пожежі вдома

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Правила пожежної безпеки вдома - фото 1
Правила пожежної безпеки вдома

У ДСНС звернулись до українців з попередженням та порадами про те, як знизити ризики пожежі у домівках. Це варто знати кожному!

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій закликали громадян намагатись уникнути ризиків та не провокувати пожежі у побутовому житті. Річ у тому, що з початку 2019 року в країні нарахували вже понад 94 тисячі пожеж, з яких 28 тисяч – у житловому секторі. Більше тисячі осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а ще понад 1 600 загинули.

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"Найпоширенішою причиною виникнення займань у помешканнях людей є паління у ліжку, несправність та перенавантаження електромережі, недбале ставлення до стану пічного опалення", – наголошують у ДСНС.

Тому рятувальники закликають громадян дбати про безпеку вдома та діляться простими та практичними порадами, як уникнути трагедії.

Як запобігти пожежі вдома:

  • не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • якщо ви обігріваєте помешкання за допомогою пічного опалення, обов'язково перевірте його справність;
  • біля кожної печі перед топковим отвором має бути захисний металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;
  • усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
  • золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця;
  • не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.
  • стежте за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
  • не паліть у ліжку;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
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Правила пожежної безпеки вдома

"Пам'ятайте, що майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в сім’ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежної допомоги, гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення", зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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