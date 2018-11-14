Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків

Зима вже надто близько, а це означає, що пора витягати не лише теплі куртки, шарфи та шапки, а й засоби для догляду за шкірою обличчя. Ми склали для вас добірку порад, які допоможуть вберегти своє лице від лютих морозів.

Шкіра обличчя в чоловіків особливо чутлива взимку, адже крім подразнень, пов'язаних із голінням, долучається мінусова температура, яка не вельми позитивно впливає на обличчя.

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Що відбувається на холоді?

Ваша шкіра обвітрюється, лущиться, чешеться та червоніє. А все це тому, що морози сушать шкіру. Також від холодного повітря звужуються судини, відбувається подразнення нервових закінчень.

Що робити?

Чоловіча шкіра виглядає більш грубою, ніж жіноча. Більш товстий епідерміс створює враження чогось надійного та міцного, на що не може вплинути мороз і вітер. Але так лише здається.

Щоб ваша шкіра не страждала від холоду – потрібно її підживлювати. Для цього використовуйте креми й олії. При цьому мова не йде про дорогі спеціальні засоби для догляду за шкірою. "Дитячого" крему цілком достатньо. Якщо ви виходите надвір, то намастіть шкіру кремом з більш жирною основою. Такий засіб створить своєрідну "плівку", яка буде захищати ваше обличчя від вітрів і холоду.

Не забудьте підживлювати шкіру обличчя / Face & Care

Наносити крем краще після вмивання, поки шкіра волога та добре вбирає в себе засоби. Також бажано це робити не менше, ніж за півгодини до виходу з дому. Якщо ж зробити це пізніше – є ймовірність, що крем замерзне надворі та сприятиме висушенню шкіри.

Мити руки та обличчя перед виходом надвір, особливо у вітряну погоду, категорично не рекомендується, якщо ви не хочете захворіти наступного ж дня.

Не соромтесь користуватися косметичними засобами взимку, щоб не лякати свою кохану подразненою шкірою та червонющим носом.

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