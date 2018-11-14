На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
-
- 49
Зима вже надто близько, а це означає, що пора витягати не лише теплі куртки, шарфи та шапки, а й засоби для догляду за шкірою обличчя. Ми склали для вас добірку порад, які допоможуть вберегти своє лице від лютих морозів.
Шкіра обличчя в чоловіків особливо чутлива взимку, адже крім подразнень, пов'язаних із голінням, долучається мінусова температура, яка не вельми позитивно впливає на обличчя.
І ще: Зима близько: як обрати термобілизну на всі випадки життя
Що відбувається на холоді?
Ваша шкіра обвітрюється, лущиться, чешеться та червоніє. А все це тому, що морози сушать шкіру. Також від холодного повітря звужуються судини, відбувається подразнення нервових закінчень.
Що робити?
Чоловіча шкіра виглядає більш грубою, ніж жіноча. Більш товстий епідерміс створює враження чогось надійного та міцного, на що не може вплинути мороз і вітер. Але так лише здається.
Щоб ваша шкіра не страждала від холоду – потрібно її підживлювати. Для цього використовуйте креми й олії. При цьому мова не йде про дорогі спеціальні засоби для догляду за шкірою. "Дитячого" крему цілком достатньо. Якщо ви виходите надвір, то намастіть шкіру кремом з більш жирною основою. Такий засіб створить своєрідну "плівку", яка буде захищати ваше обличчя від вітрів і холоду.
Наносити крем краще після вмивання, поки шкіра волога та добре вбирає в себе засоби. Також бажано це робити не менше, ніж за півгодини до виходу з дому. Якщо ж зробити це пізніше – є ймовірність, що крем замерзне надворі та сприятиме висушенню шкіри.
Мити руки та обличчя перед виходом надвір, особливо у вітряну погоду, категорично не рекомендується, якщо ви не хочете захворіти наступного ж дня.
Не соромтесь користуватися косметичними засобами взимку, щоб не лякати свою кохану подразненою шкірою та червонющим носом.
Гід по стилю. Усе, що потрібно знати про чоловічі пуховики
-
10:22Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців