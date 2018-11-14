Зима близько: як обрати термобілизну на всі випадки життя

У період холодів процес зігрівання тіла і комфортного перебування на свіжому і холодному повітрі хвилює, напевно, кожного. Чудовим виходом з ситуаці може бути термобілизна.

Термобілизна здається ідеальним варіантом не тільки для занять спортом або туризму. Нею користуються і звичайні міські жителі – з тих, хто не проти відмовитися від важкої шуби і об'ємного пуховика на користь зручної альтернативи. Тонка, непомітна під одягом, не сковує рухів – плюсів предостатньо.

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Термобілизна буває різною. При виборі в першу чергу варто враховувати, для чого вам термобілизна і в яких умовах ви будете її носити. Потрібно пам'ятати, що термобілизна для активного і пасивного відпочинку відрізняється.

Види термобілизни

На відміну від класичної білизни, термобілизна краще акумулює тепло між шкірою і матеріалом. Її можна розділити на 3 види:

Теплозберігаюча. Її використовують при незначних фізичних навантаженнях, а також в прохолодну або морозну погоду. Цю білизну рекомендовано одягати тоді, коли є необхідність зігрітися або зберегти тепло.

Її використовують при незначних фізичних навантаженнях, а також в прохолодну або морозну погоду. Цю білизну рекомендовано одягати тоді, коли є необхідність зігрітися або зберегти тепло. Вологовідбиваюча. Характеризується можливістю виводити надлишки вологи з поверхні організму. У більшості випадків вона складається з синтетичних матеріалів.

Характеризується можливістю виводити надлишки вологи з поверхні організму. У більшості випадків вона складається з синтетичних матеріалів. Змішана термобілизна. Гібрид представлених вище видів. Вона виконує вологовідбиваючу і зігріваючу функцію. Це досягається завдяки тому, що тканина складається з двох (а іноді і більше) шарів.

За допомогою термобілизни створюється шар повітря, який дозволить організму остигати, а волога може через неї випаровуватися без проблем. При цьому матеріал білизни залишається сухим. Якщо правильно її підібрати, то вона стане незамінним функціональним атрибутом при фізичних навантаженнях, активному відпочинку і повсякденному користуванні.

Як правильно вибрати термобілизну

При виборі потрібного розміру, враховуйте, щоб термобілизна щільно прилягала до тіла і не обмежувала рухів. Слідкуйте, щоб термофутболка добре закривала поперек, щоб не вилазила з штанів при нахилі – спина вразлива в вітряну і морозну погоду, можливе переохолодження організму.

У набір можуть входити труси-боксери, футболка з довгим рукавом (лонгслів), нижні довгі штани (кальсони), і шкарпетки.

Для щоденного користування, краще обрати білизну з натуральних тканин (шерсть і бавовна), вона приємно по відчуттях і зберігає тепло. А ось для зимового періоду вибирайте термобілизну з синтетики з додаванням вовни і бавовни. Натуральні матеріали добре утримують тепло і вбирають вологу. Термоштани і термофутболка з довгим рукавом і з закритою/відкритою горловиною оптимально зігріють в будь-яку холоднечу.

При виборі термо-комплектів зверніть увагу на шви – краще, щоб вони були зовнішніми, тоді виключається натирання шкіри в результаті довгої рухової активності. У повністю синтетичному варіанті є моделі безшовної білизни.

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Щоб термоодяг прослужив довго, за ним потрібен певний догляд – тільки ручне прання, обов'язково без додавання будь-яких відбілюючих засобів або в пральній машині, але в режимі "делікатного прання". Температура прання – не більше 40 градусів.

Ретельно полощіть і легко віджимайте, не викручуючи по закінченню прання. Повісивши сушитися, дайте стекти воді. Не можна сушити термобілизну в пральній машині, на батареї або над вогнем. Варто пам’ятати, що цю білизну не прасують, оскільки при температурі понад +60 ° C, термобілизна втрачає свої властивості.

Незважаючи на те, що термобілизна – нижній одяг, не полінуйтеся підібрати весь комплект в єдиній кольоровій гамі. Зрештою, ви ж не хочете виглядати в очах своєї дівчини безглуздо? І не забувайте, що чоловіча термобілизна, це не тільки тепло, але і стильно. Ну а якщо ви займаєтеся спортом, то термобілизна ідеально підходить для того, щоб підкреслити розвинені м'язи грудей і струнку статуру.

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