Рятувальниця Малібу: зваблива Демі Роуз у купальнику (фото)

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити фанатів сонячними фото в купальниках. І з такими формами вона завжди готова до спекотного сезону!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від інших моделей, адже має невисокий ріст, але пишний бюст та осину талію. Через це дівчину часто називають англійською Кім Кардашян, а кількість її шанувальників в соцмережі Instagram вже перетнула межу у 14 мільйонів.

І ще: Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+)

Зважаючи на те, що літо неможливо уявити без купальників, Демі стала частіше ділитись пікантними фото в бікіні. І свіжі кадри не стали винятком з цього правила. Тут справді спекотно:

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)