Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Рятувальниця Малібу: зваблива Демі Роуз у купальнику (фото)

  • 45
Демі Роуз в бікіні - фото 1
Демі Роуз в бікіні

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити фанатів сонячними фото в купальниках. І з такими формами вона завжди готова до спекотного сезону!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від інших моделей, адже має невисокий ріст, але пишний бюст та осину талію. Через це дівчину часто називають англійською Кім Кардашян, а кількість її шанувальників в соцмережі Instagram вже перетнула межу у 14 мільйонів.

І ще: Відома блогерка розбурхала гарячими фото на пляжі (18+)

Зважаючи на те, що літо неможливо уявити без купальників, Демі стала частіше ділитись пікантними фото в бікіні. І свіжі кадри не стали винятком з цього правила. Тут справді спекотно:

Рятувальниця Малібу: зваблива Демі Роуз у купальнику (фото) - фото 414160

Рятувальниця Малібу: зваблива Демі Роуз у купальнику (фото) - фото 414161

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1858
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 282
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2418881
Загрузка...
Новини